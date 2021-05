Scuola: Bianchi, ‘Governo sostiene Patto globale educazione Papa, per non lasciare indietro’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il rilancio demografico “e’ un tema fondante non per invertire una statistica ma per ritrovare un sentiero per il nostro Paese. Ripartire dalla vita significa ritrovare una unità che sembra frammentata”. Lo ha detto intervenendo agli Stati generali per la natalità, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ed ha aggiunto: Bisogna far sì che “il volontariato non sia un fatto spontaneo, ma parte di quella solidarietà strutturale in cui riconoscersi ed essere orgogliosi” ed ha annunciato il “sostegno del Governo italiano al Patto di educazione globale sostenuto dal Pontefice” e la volontà a mettere al centro del prossimo G20, che si svolgerà sotto la presidenza italiana, “questo problema fondante di Scuola per la vita, Scuola affettuosa in cui nessuno si ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il rilancio demografico “e’ un tema fondante non per invertire una statistica ma per ritrovare un sentiero per il nostro Paese. Ripartire dalla vita significa ritrovare una unità che sembra frammentata”. Lo ha detto intervenendo agli Stati generali per la natalità, il ministro dell’Istruzione Patrizioed ha aggiunto: Bisogna far sì che “il volontariato non sia un fatto spontaneo, ma parte di quella solidarietà strutturale in cui riconoscersi ed essere orgogliosi” ed ha annunciato il “sostegno del Governo italiano aldisostenuto dal Pontefice” e la volontà a mettere al centro del prossimo G20, che si svolgerà sotto la presidenza italiana, “questo problema fondante diper la vita,affettuosa in cui nessuno si ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bianchi Patto per la Scuola, in attesa dell'ok di Palazzo Chigi proseguono le assemblee Il sindacato della scuola Anief sta aspettando l'apertura dei tavoli di confronto promessi dal Ministro Bianchi in tema di mobilità. Tavoli - spiega il Presidente del sindacato Marcello Pacifico - ...

Scuola: Bianchi, deve insegnare gli affetti ...ho detto che la scuola deve essere affettuosa, dobbiamo ricostruire un sapere, un imparare di affetti, non c'è natalità se non ci sono gli affetti". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ...

