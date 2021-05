Scudo penale medici, decreto Covid: punibili solo per colpa grave (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella giornata di ieri, giovedì 13 maggio, è stata approvata la conversione in legge del decreto Covid con un totale di 144 voti favorevoli in Senato; tra le varie novità introdotte rientra lo Scudo penale per i medici ed il personale sanitario in servizio durante il periodo dell’emergenza pandemica. La nuova misura prevede che queste categorie professionali, in riferimento a reati di omicidio colposo ed a lesioni personali colpose “sono punibili solo nei casi di colpa grave“. Il documento dovrà prima passare attraverso l’approvazione della Camera prima di ottenere la completa conversione in legge, per cui c’è tempo fino a giugno. decreto Sostegni, il Senato vota la fiducia: gli emendamenti approvati Vediamo ora in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella giornata di ieri, giovedì 13 maggio, è stata approvata la conversione in legge delcon un totale di 144 voti favorevoli in Senato; tra le varie novità introdotte rientra loper ied il personale sanitario in servizio durante il periodo dell’emergenza pandemica. La nuova misura prevede che queste categorie professionali, in riferimento a reati di omicidio colposo ed a lesioni personali colpose “sononei casi di“. Il documento dovrà prima passare attraverso l’approvazione della Camera prima di ottenere la completa conversione in legge, per cui c’è tempo fino a giugno.Sostegni, il Senato vota la fiducia: gli emendamenti approvati Vediamo ora in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato approvato il decreto Covid: ok al Senato con 144 sì, il testo passa ora alla Camera. Tra le novità, il cos… - CarloAsnaghi : RT @giulianol: Non è superfluo ricordare che anche i militari argentini si erano fatti uno scudo penale (Ley de obediencia debida y del pun… - 18_agosto : RT @gustinicchi: LO SCUDO PENALE PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI PER I VACCINATORI. SCUDO PENALE PER OMICIDIO COLPOSO. SCUDO PE… - AvinoLoredana : RT @gustinicchi: LO SCUDO PENALE PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI PER I VACCINATORI. SCUDO PENALE PER OMICIDIO COLPOSO. SCUDO PE… - 5ADAM13 : RT @gustinicchi: LO SCUDO PENALE PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI PER I VACCINATORI. SCUDO PENALE PER OMICIDIO COLPOSO. SCUDO PE… -