Scoperta nel cervello l’area della curiosità (Di venerdì 14 maggio 2021) – La curiosità, la voglia di indagare e di novità nasce con noi, nel nostro cervello, ed ha la sua sede fisica in una sottopopolazione di neuroni che si trovano nella cosiddetta “zona incerta”: una striscia orizzontale di materia grigia situata sotto il talamo. Descritta per la prima volta da Auguste Forel nel 1877 è chiamata così perché non si conosce bene la sua funzione. Tra le ipotesi, il controllo dell’attività viscerale e del dolore. La Scoperta, pubblicata su Science, è frutto di uno studio condotto sui topi da un gruppo di ricercatori dell’Università americana Vanderbilt, tra i quali anche Cody Siciliano, una neuroscienziata di origine italiana. La curiosità verso l’ambiente in cui si vive e verso il nostro prossimo e, più in generale, la spinta motivazionale verso la conoscenza e verso l’ignoto, è considerata ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) – La, la voglia di indagare e di novità nasce con noi, nel nostro, ed ha la sua sede fisica in una sottopopolazione di neuroni che si trovano nella cosiddetta “zona incerta”: una striscia orizzontale di materia grigia situata sotto il talamo. Descritta per la prima volta da Auguste Forel nel 1877 è chiamata così perché non si conosce bene la sua funzione. Tra le ipotesi, il controllo dell’attività viscerale e del dolore. La, pubblicata su Science, è frutto di uno studio condotto sui topi da un gruppo di ricercatori dell’Università americana Vanderbilt, tra i quali anche Cody Siciliano, una neuroscienziata di origine italiana. Laverso l’ambiente in cui si vive e verso il nostro prossimo e, più in generale, la spinta motivazionale verso la conoscenza e verso l’ignoto, è considerata ...

Advertising

TgrRaiFVG : Nuova scoperta cambia la storia di Aquileia: non fu distrutta da Attila. Lo scavo di una nuova piazza e di accessi… - carloinfinito : CI VUOLE UN MIRACOLO, tipo la scoperta del vaccino. - Una magistratura da Riformare; - un sistema informativo imbar… - carloinfinito : CI VUOLE UN MIRACOLO, tipo la scoperta del vaccino. - Una magistratura da Riformare; - un sistema informativo imbar… - Anna302478978 : @Gianlustella In questo video la grande scoperta :nel 2019 sapevano di organizzare la 'Pandemia' tutto correlato… - Stefy_Desy : E dopo 40 giorni dove manchi come acqua nel deserto ecco che spunti con il selca che tanto speravo, i capelli color… -