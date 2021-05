Scomparso nel nulla da due settimane | ritrovata l’auto di Riccardo Giuliani La famiglia lancia un nuovo appello

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’ultimo contatto con la sualo ha avuto il 24 aprile, giorno precedente la sua scomparsa. Poi di, 35 enne di Varese si sono perse le tracce. La sua fidanzata, una giovane di origini filippine, è sotto shock, si sarebbero dovuti sposare il 29 maggio.nella vita fa l’operaio manutentore e, stando alla preoccupazione dei suoi familiari, non avrebbe motivi evidenti per scappare e sparire per sempre rendendosi irreperibile. Per questo il padre, la madre e la fidanzata hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri: sono convinti che non si sia allontanato volontariamente. Al momento, tuttavia, non vi sarebbero sviluppi nelle indagini. Dopo la visita ai genitori, l’uomo sale a bordo della sua Tiguan bianca. Ignora un posto di blocco delle forze di Polizia ...

Riccardo Giuliani , 35 anni di Busto Arsizio (Varese), èprima della prova per il pranzo del suo matrimonio . E' da oltre 15 giorni che non si hanno più tracce del 35enne. Ènulla, senza lasciare alcuna traccia, il giorno prima del pranzo di prova organizzato in vista delle sue nozze. Era domenica 25 aprile.