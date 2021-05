Schwazer, niente Tokyo. Il tribunale federale svizzero dice no (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tribunale federale svizzero ha detto no alla sospensione della squalifica del marciatore azzurro Alex Schwazer. Oggi è arrivato il no alla richiesta di riapertura del processo sportivo e la sospensiva della squalifica di 8 anni, comminata dal Tas nell’agosto 2016 durante l’Olimpiade di Rio, chiudendo definitivamente le porte dei Giochi di Tokyo per il marciatore. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha detto no alla sospensione della squalifica del marciatore azzurro Alex. Oggi è arrivato il no alla richiesta di riapertura del processo sportivo e la sospensiva della squalifica di 8 anni, comminata dal Tas nell’agosto 2016 durante l’Olimpiade di Rio, chiudendo definitivamente le porte dei Giochi diper il marciatore. Funweek.

Advertising

fisco24_info : Schwazer, niente Tokyo. Il tribunale federale svizzero dice no: Non sospende la squalifica al marciatore azzurro… - rada_maja : RT @Corriere: Schwazer, niente Olimpiadi. Dalla Svizzera arriva il no definitivo - Corriere : Schwazer, niente Olimpiadi. Dalla Svizzera arriva il no definitivo - Eurosport_IT : Ci abbiamo sperato fino all'ultimo ???? #Tokyo2020 | #Schwazer - _DAGOSPIA_ : I SOGNI DI SCHWAZER MUOIONO IN SVIZZERA: NIENTE GIOCHI DI TOKYO PER IL MARCIATORE AZZURRO SCAGIONATO… -