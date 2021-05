Schwazer, niente Tokyo 2020: “Non ho rabbia, sapevo che era difficile ma ho dato tutto” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non ho rabbia o frustrazione per la decisione del tribunale svizzero di non concedermi la sospensione temporanea della mia squalifica“. Così Alex Schwazer all’Ansa dopo il no definitivo per la sua partecipazione a Tokyo 2020. “Avevamo solo questa possibilità visti tempi stretti e non ho nessun tipo di rimpianto. Dopo l’assoluzione a livello penale ho dato tutto quello che potevo dare in allenamento negli ultimi mesi, pur sapendo che sarebbe stato difficile che venisse sospesa la mia squalifica. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto“, ha concluso il marciatore altoatesino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non hoo frustrazione per la decisione del tribunale svizzero di non concedermi la sospensione temporanea della mia squalifica“. Così Alexall’Ansa dopo il no definitivo per la sua partecipazione a. “Avevamo solo questa possibilità visti tempi stretti e non ho nessun tipo di rimpianto. Dopo l’assoluzione a livello penale hoquello che potevo dare in allenamento negli ultimi mesi, pur sapendo che sarebbe statoche venisse sospesa la mia squalifica. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto“, ha concluso il marciatore altoatesino. SportFace.

