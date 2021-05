Schwazer, il Tribunale Svizzero respinge il ricorso: addio Tokyo 2021. Donati: 'Questa non è giustizia' (Di venerdì 14 maggio 2021) addio sogno Tokyo 2021 per Alex Schwazer . Il marciatore azzurro, oro a Pechino 2008, ha ricevuto, dopo il Tas di Losanna, un altro no secco in merito alla richiesta di riapertura del processo ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021)sognoper Alex. Il marciatore azzurro, oro a Pechino 2008, ha ricevuto, dopo il Tas di Losanna, un altro no secco in merito alla richiesta di riapertura del processo ...

Advertising

capuanogio : Il Tribunale federale svizzero ha respinto il ricorso di #Schwazer che, dunque, non potrà andare ai Giochi di… - FBiasin : 'Il Tribunale Federale Svizzero respinge la richiesta di sospensiva della squalifica' (Sky). Addio Olimpiadi (anc… - infoitsport : Schwazer non potrà andare alle Olimpiadi, anche il Tribunale federale svizzero dice di no alla sospensione della sq… - _MinutForMinut : RT @lorenz_frigerio: “Abbiamo saputo tutto questo sui siti, sapere di questa decisione del Tribunale federale svizzero in questo modo la co… - RobertoZucchi11 : Schwazer non potrà andare alle Olimpiadi, anche il Tribunale federale svizzero dice di no alla sospensione della sq… -