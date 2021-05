Sassuolo, battere il Parma e tifare Lazio nel derby: che incroci! Poi il futuro (Di venerdì 14 maggio 2021) Amaro in bocca per il Sassuolo contro la Juve. Ora Parma e Lazio, sperando in almeno un passo falso della Roma per arrivare settimi Sconfitta indolore per il Sassuolo contro la Juventus? Questo probabilmente lo scopriremo tra 10 giorni, alla fine del campionato, ma comunque vada a finire rimane forte l’amaro in bocca per la squadra di Roberto De Zerbi. Sì perché il Sassuolo ha giocato molto meglio della Juventus. I neroverdi hanno dimostrato di essere squadra vera e non riuscire a portare a casa i 3 punti nemmeno contro una della Juve meno forti degli ultimi anni aumenta sicuramente i rimpianti dei neroverdi, che hanno vinto una sola volta in 16 precedenti contro la Vecchia Signora. La formazione di De Zerbi però può guardare al futuro con ottimismo. Domenica c’è il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Amaro in bocca per ilcontro la Juve. Ora, sperando in almeno un passo falso della Roma per arrivare settimi Sconfitta indolore per ilcontro la Juventus? Questo probabilmente lo scopriremo tra 10 giorni, alla fine del campionato, ma comunque vada a finire rimane forte l’amaro in bocca per la squadra di Roberto De Zerbi. Sì perché ilha giocato molto meglio della Juventus. I neroverdi hanno dimostrato di essere squadra vera e non riuscire a portare a casa i 3 punti nemmeno contro una della Juve meno forti degli ultimi anni aumenta sicuramente i rimpianti dei neroverdi, che hanno vinto una sola volta in 16 precedenti contro la Vecchia Signora. La formazione di De Zerbi però può guardare alcon ottimismo. Domenica c’è il ...

