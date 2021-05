San Marino, pacchetto vacanze con vaccino: 50 euro per la doppia dose (Di venerdì 14 maggio 2021) A partire dal 17 maggio, San Marino apre ai turisti che vogliano abbinare un soggiorno vacanze nella Repubblica del Titano alla doppia dose del vaccino Sputnik: per la cura completa anti-covid russa l’offerta messa sul piatto dal governo è di 50 euro, a patto che si resti almeno 3 notti per due volte nel giro di 21 giorni. San Marino, vaccino Sputnik a 50 euro se soggiornate 3 notti Questa iniziativa, però, non include gli italiani con cui non sono stabiliti ancora accordi, inoltre il vaccino di matrice sovietica non risulta ancora approvato dall’Ema, l’agenzia europea per i medicinali. LEGGI ANCHE: – Splendida casa al mare a soli 30 euro: come averla “Sui temi dei vaccini ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 maggio 2021) A partire dal 17 maggio, Sanapre ai turisti che vogliano abbinare un soggiornonella Repubblica del Titano alladelSputnik: per la cura completa anti-covid russa l’offerta messa sul piatto dal governo è di 50, a patto che si resti almeno 3 notti per due volte nel giro di 21 giorni. SanSputnik a 50se soggiornate 3 notti Questa iniziativa, però, non include gli italiani con cui non sono stabiliti ancora accordi, inoltre ildi matrice sovietica non risulta ancora approvato dall’Ema, l’agenziapea per i medicinali. LEGGI ANCHE: – Splendida casa al mare a soli 30: come averla “Sui temi dei vaccini ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Verso #EURO2020 ????: lunedì le convocazioni per l’amichevole con #SanMarino ???? del 28 maggio… - matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - d_essere : RT @rej_panta: Coniato un nuovo termine: turismo vaccinale. A San Marino dal 17 maggio parte il “turismo vaccinale”: notti in albergo con l… - LordOfRings69 : RT @liliaragnar: Studi su #Sputnik fatti a #San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' ma il drago e il governo… -