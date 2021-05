Salvini: “Ho parlato con Berlusconi. Non sta benissimo” | News (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini, leader della Lega, ha svelato di aver parlato con Silvio Berlusconi, ricoverato in questo momento al San Raffaele Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo, leader della Lega, ha svelato di avercon Silvio, ricoverato in questo momento al San Raffaele

Advertising

borghi_claudio : @Marcell77640487 @chilisummer No. Dico solo che ogni volta che si è parlato di obbligo vaccinale anche solo per una… - Triplete12 : @Fra08563112 @sole24ore Chi ha parlato di Salvini??? Cosa centra?? #HASTATOSALVINI - you_trend : Il leader politico che ha più parlato di amministrative sui social è #Calenda, in virtù della sua corsa a Sindaco d… - mau50rm : RT @Moonlightshad1: Al presidio di solidarietà per #Israele insieme a salvini, tajani e italia 'viva' c'era anche Enrico Letta che poco pri… - MiPaolella : Coloro per oltre un anno ha parlato di complotto e cospirazione ai danni di #Salvini sul caso #Gregoretti che fine… -