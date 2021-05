Salvini assolto sul caso Gregoretti: conseguenze per il Governo? (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Gregoretti potrebbero esserci delle conseguenze sulla gestione dell’immigrazione da parte del Governo Draghi Matteo Salvini è stato alla fine assolto nel caso Gregoretti. Non luogo a procedere pronunciato per l’ex Ministro dell’Interno. Nell’aula bunker di Bicocca a Catania il giudice delle indagini preliminari Nunzio Sarpietro ha letto oggi la sua decisione. Con quest’ultima ha comunicato alle parti che non ci sono, a suo avviso, gli elementi per mandare l’ex ministro dell’Interno davanti ad un tribunale per rispondere dei reati di sequestro di persona e abuso d’ufficio. Le ragioni della sentenza Il verdetto di Catania per Salvini sancisce la veridicità delle ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’assoluzione di Matteonelpotrebbero esserci dellesulla gestione dell’immigrazione da parte delDraghi Matteoè stato alla finenel. Non luogo a procedere pronunciato per l’ex Ministro dell’Interno. Nell’aula bunker di Bicocca a Catania il giudice delle indagini preliminari Nunzio Sarpietro ha letto oggi la sua decisione. Con quest’ultima ha comunicato alle parti che non ci sono, a suo avviso, gli elementi per mandare l’ex ministro dell’Interno davanti ad un tribunale per rispondere dei reati di sequestro di persona e abuso d’ufficio. Le ragioni della sentenza Il verdetto di Catania persancisce la veridicità delle ...

