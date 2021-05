Salute. Disturbi neurosviluppo, nasce in Sicilia centro Entheos-IdO (Di venerdì 14 maggio 2021) Prima infanzia, diagnosi precoce dei Disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo, prematurita’, ritardo psicomotorio e plusdotazione, Disturbi del comportamento, disorganizzazione del movimento, disarmonia emotiva. Sono i molti campi di intervento dell’equipe multidisciplinare che operera’ presso il centro Entheos-IdO di Francofonte, fortemente voluto da Sabrina Scalone, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto di Ortofonologia, che di Entheos sara’ la responsabile. Il centro sara’ inaugurato il 22 maggio con un evento che verra’ trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto di Ortofonologia – IdO a partire dalle ore 15.30. All’inaugurazione interverranno Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’IdO; Riccardo Mondo, psicologo e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Prima infanzia, diagnosi precoce deidello spettro autistico e del, prematurita’, ritardo psicomotorio e plusdotazione,del comportamento, disorganizzazione del movimento, disarmonia emotiva. Sono i molti campi di intervento dell’equipe multidisciplinare che operera’ presso il-IdO di Francofonte, fortemente voluto da Sabrina Scalone, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto di Ortofonologia, che disara’ la responsabile. Ilsara’ inaugurato il 22 maggio con un evento che verra’ trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto di Ortofonologia – IdO a partire dalle ore 15.30. All’inaugurazione interverranno Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’IdO; Riccardo Mondo, psicologo e ...

