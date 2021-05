Salmaso | Prudenza e cautela in vista dell' estate

(Di venerdì 14 maggio 2021) Stefaniainvita allae al rispettoe norme anti Covid in: "Non cantiamo ancora vittoria".l’epidemiologa invita alla: “Presto per cantare vittoria, incidenza ancora alta e Rt poco stabile” su Notizie.it.

Advertising

fisco24_info : Covid, l'epidemiologa: 'Prudenza, contagi anche dopo vaccino': 'Si può trasmettere l'infezione' dice all'Adnkronos… -

Ultime Notizie dalla rete : Salmaso Prudenza

Cosenza Channel

"Mantenere la" L'esperta " come si legge su AdnKronos - raccomanda di mantenere... Tenendo presente però che i giovani non saranno immunizzati", ricorda. "Essere consapevoli ...L'esperta raccomanda di mantenereanche nella stagione calda: "In estate si tende a ... Tenendo presente però che i giovani non saranno immunizzati", ricorda. Riguardo a chi esprimeva ...Sull'emergenza coronavirus in Italia, "penso sia ancora presto per cantare vittoria". Invita alla cautela l'epidemiologa Stefania Salmaso, intervistata oggi dal 'Corriere della Sera'. "L'incidenza set ..."Vaccinarsi non deve far diventare meno prudenti". Lo spiega all'Adnkronos Salute Stefania Salmaso, epidemiologa indipendente delle malattie infettive. "Anche chi è vaccinato può, teoricamente, trasme ...