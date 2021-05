Salernitana. Sindaco Napoli: “Ci avete regalato una gioia immensa” (Di venerdì 14 maggio 2021) Era presente durante la premiazione della Salernitana allo stadio Arechi di Salerno, il Sindaco Vincenzo Napoli, che ha voluto regalare un cavalluccio marino in ceramica alla squadra: Vi abbraccio tutti a nome della città di Salerno. Siete stati un gruppo meraviglioso capace di superare ogni avversario ed ogni difficoltà. Ci avete regalato una gioia immensa conquistando una promozione storica e meritatissima. Avrete sempre un posto speciale nei nostri cuori granata. Ed il meglio deve Ancora venire. Macte Animo. Forza Salernitana Forza Salerno” ha detto il Sindaco nel suo intervento allo Stadio salernitano Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) Era presente durante la premiazione dellaallo stadio Arechi di Salerno, ilVincenzo, che ha voluto regalare un cavalluccio marino in ceramica alla squadra: Vi abbraccio tutti a nome della città di Salerno. Siete stati un gruppo meraviglioso capace di superare ogni avversario ed ogni difficoltà. Ciunaconquistando una promozione storica e meritatissima. Avrete sempre un posto speciale nei nostri cuori granata. Ed il meglio deve Ancora venire. Macte Animo. ForzaForza Salerno” ha detto ilnel suo intervento allo Stadio salernitano Consiglia

