Salernitana, Lotito: «In dieci anni investititi 80 milioni, nemmeno un grazie»

Lotito ha presenziato alla festa per la promozione della Salernitana: ecco le sue parole sui dieci anni e sul risultato ottenuto Claudio Lotito, co-patron della Salernitana, ha presenziato alla festa dper la promozione. Ecco le sue parole raccolte dall'ANSA: FUTURO – «È nelle mani di nostro Signore. Io sono abituato a rispondere con i fatti. Fino ad ora l'abbiamo dimostrato. In questi dieci anni ho investito oltre 80 milioni e non so quanti salernitani sarebbero stati disponibili a farlo, senza ricevere nemmeno un grazie. Oggi vedere la gente che gioisce mi fa felice. La città di Salerno deve essere orgogliosa di avere una squadra in massima serie. Salerno se saprà utilizzare questo punto di partenza ...

