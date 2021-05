Salernitana, la promessa di Tutino: “Ecco cosa farò per festeggiare la promozione in A” (Di sabato 15 maggio 2021) La Salernitana ha ritrovato la Serie A dopo più di venti anni.Salernitana, Castori: “Ammazzo i miei giocatori, però vinco. Io in A col calcio di Guardiola e Klopp”Il club campano, al momento di Claudio Lotito, nel pomeriggio dello scorso lunedì ha superato senza problemi il Pescara in trasferta e conquistato di conseguenza la promozione in massima serie. Uno dei protagonisti della stagione degli uomini di Fabrizio Castori è stato senza dubbio Gennaro Tutino che, nel corso della festa per il traguardo raggiunto, ha raccontato il suo percorso con la maglia granata.Salernitana in Serie A, Mezzaroma avverte: “Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo” "Avevo promesso i capelli granata, li farò. Ci porteremo sempre nel cuore questo campionato. Spero di restare qua e giocare in Serie A - ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Laha ritrovato la Serie A dopo più di venti anni., Castori: “Ammazzo i miei giocatori, però vinco. Io in A col calcio di Guardiola e Klopp”Il club campano, al momento di Claudio Lotito, nel pomeriggio dello scorso lunedì ha superato senza problemi il Pescara in trasferta e conquistato di conseguenza lain massima serie. Uno dei protagonisti della stagione degli uomini di Fabrizio Castori è stato senza dubbio Gennaroche, nel corso della festa per il traguardo raggiunto, ha raccontato il suo percorso con la maglia granata.in Serie A, Mezzaroma avverte: “Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo” "Avevo promesso i capelli granata, li. Ci porteremo sempre nel cuore questo campionato. Spero di restare qua e giocare in Serie A - ...

