Salernitana, Castori: «Bel gioco soggettivo. Lotito uomo concreto» (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, celebra la promozione dei granata in Serie A: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Fabrizio Castori, dopo la festa per la promozione allo Stadio Arechi, ha parlato al canale ufficiale della Lega B. PROMOZIONE E Lotito – «Sono felice di questa promozione, oggi abbiamo festeggiato in parte coi tifosi la promozione ed è un peccato che per le norme relative al Covid non si sia potuto festeggiare meglio. La Serie A era un obiettivo che mi ero prefissato e quando il patron Lotito mi ha chiamato ad agosto gli dissi che sarebbe stato un campionato difficile. Io mi sono trovato benissimo con lui, ha le idee chiare, è un decisionista e un uomo molto concreto. Mi ha dato carta bianca e fiducia». BEL gioco – «Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabrizio, tecnico della, celebra la promozione dei granata in Serie A: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Fabrizio, dopo la festa per la promozione allo Stadio Arechi, ha parlato al canale ufficiale della Lega B. PROMOZIONE E– «Sono felice di questa promozione, oggi abbiamo festeggiato in parte coi tifosi la promozione ed è un peccato che per le norme relative al Covid non si sia potuto festeggiare meglio. La Serie A era un obiettivo che mi ero prefissato e quando il patronmi ha chiamato ad agosto gli dissi che sarebbe stato un campionato difficile. Io mi sono trovato benissimo con lui, ha le idee chiare, è un decisionista e unmolto. Mi ha dato carta bianca e fiducia». BEL– «Il ...

