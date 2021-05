Sacbo approva il bilancio: nell’anno del Covid investimenti per 43 milioni, perdita di 19 (Di venerdì 14 maggio 2021) L’assemblea degli azionisti di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2020. nell’anno della pandemia si sono registrati investimenti per 43,3 milioni, a fronte di una perdita di 19,06 milioni Lo stato di emergenza causato dalla diffusione del Covid-19 ha causato un impatto rilevante su tutti gli aspetti gestionali del Gruppo e, inevitabilmente, anche sui risultati economici, patrimoniali, finanziari del bilancio chiuso al 31.12.2020. Il traffico aereo ha registrato un movimento di 3.833.063 passeggeri, in calo del 72,3% rispetto al 2019, e 51.543 tonnellate di merce (- 56,7%). I riflessi del trend negativo sui risultati economici di Gruppo hanno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) L’assemblea degli azionisti di, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, hato ilrelativo all’esercizio 2020.della pandemia si sono registratiper 43,3, a fronte di unadi 19,06Lo stato di emergenza causato dalla diffusione del-19 ha causato un impatto rilevante su tutti gli aspetti gestionali del Gruppo e, inevitabilmente, anche sui risultati economici, patrimoniali, finanziari delchiuso al 31.12.2020. Il traffico aereo ha registrato un movimento di 3.833.063 passeggeri, in calo del 72,3% rispetto al 2019, e 51.543 tonnellate di merce (- 56,7%). I riflessi del trend negativo sui risultati economici di Gruppo hanno ...

Advertising

zazoomblog : Sacbo approva il bilancio: nell’anno del Covid investimenti per 43 milioni perdita di 19 - #Sacbo #approva… - italiavola : Assmblea SACBO Bergamo approva bilancio di esercizio 2020. perdite per 19,06 milioni di € e investimenti per 43,3 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacbo approva Aeroporto di Bergamo: assemblea Sacbo approva bilancio 2020 AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency