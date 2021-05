Rugby | Top 10 2021 | è il momento delle semifinali Il Petrarca Padova parte favorito

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si disputano tra domani e domenica led’andata del Top 10, il massimo campionato italiano di. E ai playoff sono andate le quattro formazioni che hanno dominato la stagione, con la qualificazione che è stata conquistata in largo anticipo da, Rovigo, Calvisano e ValoEmilia. Proprio ilè la favorita d’obbligo in questi playoff, con un campionato che l’ha vista comandare fin da subito e chiudere con 16 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. I ragazzi di Andrea Marcato saranno, dunque, impegnati domani alle ore 18.00 in casa del ValoEmilia, con la formazione guidata da Manghi che arriva all’appuntamento con all’attivo 12 vittorie, 1 pareggio e cinque sconfitte. La sfida del Mirabello è il ...

Il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico alle imminenti gare di semifinale e finale del campionato di Top 10. Il rugby apre al pubblico per le semifinali. È appena arrivato il via libera dal governo per aprire a 1000 spettatori gli spalti delle semifinali e della finale del campionato Top 10 di rugby. Occorre però avere completato il ciclo di vaccinazione, oppure essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi, oppure ancora aver fatto un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Il via libera firmato dal sottosegretario Vezzali, vale già per le gare d'andata, Valorugby-Padova di sabato e Calvisano-Rovigo di domenica. Via libera per mille tifosi allo stadio. Si parte domenica alle 18.10 al San Michele con la semifinale scudetto tra Calvisano e Femi Cz