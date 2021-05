Rt nazionale oggi in calo a 0 | 86

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) La bozza del report settimanale dell’ Iss sull’andamento di Covid-19 in Italia con l’indice RTmedio in diminuzione rispetto alla settimana precendente. “Nessuna Regione è classificata a rischio alto secondo il Dm del 30 aprile 2020 per la terza settimana consecutiva. Quattro Regioni/Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane), mentre le altre Regioni/Pa hanno una classificazione a rischio basso”, si legge in una bozza del report settimanale Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sull’andamento di Covid-19 in Italia. “Due Regioni (Molise e Umbria) hanno un Rt puntuale maggiore di 1, ma con il limite inferiore sotto l’1. Tutte le Regioni/Province autonome hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1. Nel ...