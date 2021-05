Rosalinda e Andrea | Roberta Termali parla della coppia | “Lei senza trucco è…”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 14 maggio 2021) La storia d’amore traCannavò eZenga sta procedendointoppi. A dare la benedizione alla loro unione è stata anche la madre del ragazzo, ovvero,. Quest’ultima, durante una diretta su Instagram, ha commentato la neoed ha espresso solo parole positive nei confronti dell’attrice. La donna ha rivelato alcuni aneddoti inerenti il rapporto tra i due e poi ha voluto commentare anche l’aspetto esteticoCannavò. Le sue parole sono diventate virali in men che non si dica. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso a riguardo.suCannavò In una recente diretta su Instagram,ha commentato il ...