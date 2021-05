Ronaldo resterà alla Juve. Per motivi economici e perché le piste estere si sono raffreddate (Di venerdì 14 maggio 2021) Cristiano Ronaldo non andrà via dalla Juventus. resterà fino al termine del contratto, che scade tra un anno. Il motivo sono l’ingaggio altissimo che costituisce sicuramente un freno sul mercato e le agevolazioni fiscali che si è garantito il portoghese. Oltre al fatto che non ci sono più, in lontananza, le sirene del Psg, dello United e del Real. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Nelle scorse settimane dalla Spagna erano giunte indiscrezioni su un possibile, clamoroso, ritorno al Real Madrid, eppure queste voci si sono affievolite strada facendo. Allo stesso tempo non hanno mai trovato reale riscontro le ipotesi di un ritorno di fiamma con il Manchester United. In egual misura il rinnovo di Neymar con il Psg ha raffreddato le piste ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Cristianonon andrà via dntus.fino al termine del contratto, che scade tra un anno. Il motivol’ingaggio altissimo che costituisce sicuramente un freno sul mercato e le agevolazioni fiscali che si è garantito il portoghese. Oltre al fatto che non cipiù, in lontananza, le sirene del Psg, dello United e del Real. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Nelle scorse settimane dSpagna erano giunte indiscrezioni su un possibile, clamoroso, ritorno al Real Madrid, eppure queste voci siaffievolite strada facendo. Allo stesso tempo non hanno mai trovato reale riscontro le ipotesi di un ritorno di fiamma con il Manchester United. In egual misura il rinnovo di Neymar con il Psg ha raffreddato le...

