Ronaldo Juventus, verso il PSG? Dalla Spagna svelano il futuro di CR7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Ronaldo Juventus -Il matrimonio tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, anche nella prossima stagione, continuerà solamente ad una condizione: se i bianconeri riusciranno a conquistare la qualificazione alla prossima Champions. In caso contrario sarà addio quasi certo. E il quasi è dettato dal fatto che il campione portoghese ha ancora un anno di contratto a 31 milioni di euro a stagione. Che oggettivamente non sono pochi. Sarebbero quindi poche le società che potrebbero permettersi un ingaggio del genere. Ronaldo Juventus, possibile addio in vista Il Real Madrid non è sicuramente nelle condizioni di farlo. Il Manchester United avrebbe pensato a Ronaldo ma solamente in caso di taglio dello stipendio. Il PSG, nelle ultime ore, starebbe diventando la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 maggio 2021)-Il matrimonio tra lae Cristiano, anche nella prossima stagione, continuerà solamente ad una condizione: se i bianconeri riusciranno a conquistare la qualificazione alla prossima Champions. In caso contrario sarà addio quasi certo. E il quasi è dettato dal fatto che il campione portoghese ha ancora un anno di contratto a 31 milioni di euro a stagione. Che oggettivamente non sono pochi. Sarebbero quindi poche le società che potrebbero permettersi un ingaggio del genere., possibile addio in vista Il Real Madrid non è sicuramente nelle condizioni di farlo. Il Manchester United avrebbe pensato ama solamente in caso di taglio dello stipendio. Il, nelle ultime ore, starebbe diventando la ...

Advertising

goal : Paulo Dybala joins Cristiano Ronaldo in the Juventus 100 goal club ???? - GoalItalia : RONALDO FA ?? Cento goal con la maglia della Juventus ?????? #SassuoloJuve - OptaPaolo : 100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in… - The_Colonnello : RT @EverythingCR7_: Cristiano Ronaldo all 100 Juventus Goals in 140 seconds ??? - SmorfiaDigitale : Calciomercato Juventus, futuro Dybala e Ronaldo | L'annuncio di Pirlo -