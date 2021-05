Roma, Zaniolo torna con Mourinho. Niente Europeo, resta con la Primavera (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma - Nicolò Zaniolo non giocherà neanche una partita di questa stagione. Alla fine la Roma, il ragazzo e il prof. Fink hanno deciso di non accelerare i tempi (ma neanche rispettare la consueta ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021)- Nicolònon giocherà neanche una partita di questa stagione. Alla fine la, il ragazzo e il prof. Fink hanno deciso di non accelerare i tempi (ma neanche rispettare la consueta ...

Advertising

swimmerpg : @MRoscioni @DanieleSgrullet @ventiduezerosei Sono discorsi da tifosi che piacciono ai tifosi che vi ascoltano. Ata… - PaolaDiCaro : @solorobabuona I top player della Roma degli ultimi anni o sono arrivati nella fase calante (Dzeko), o sono stati d… - homewithlliam : ma c’è gente a cui piace zaniolo? cioè a me non è che non piace perché è della roma, anche perché secondo me villar… - stevecounz : E comunque il prossimo anno con un Zaniolo e Mourinho in più la Roma si gioca un posto in Champions sicuro - GianlucaFiori70 : @MRoscioni @PFonsecaCoach @OfficialASRoma E questo ci sta...Io sono nel guado...Quando la rosa era al semicompleto(… -