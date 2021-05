Advertising

sportli26181512 : Roma, Ibanez convocato nella selezione olimpica del Brasile: Chiamata prestigiosa per il difensore giallorosso che… - OliveriJVito1 : RT @ilRomanistaweb: FOTO - #Ibanez convocato dalla nazionale olimpica del Brasile Il difensore della Roma è stato inserito nella lista dei… - sportli26181512 : #Olimpiadi: #Ibanez e #LuizFelipe convocati dal Brasile: I difensori di Roma e Lazio, domani impegnati nel derby de… - ilRomanistaweb : FOTO - #Ibanez convocato dalla nazionale olimpica del Brasile Il difensore della Roma è stato inserito nella lista… - siamo_la_Roma : ?? #Ibanez ai #GiochiOlimpiciDiTokyo ???? C'è l'annuncio della Nazionale ?? Il giocatore prenderà parte alla competiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ibanez

- Rogerche è stato chiamato nella selezione del Brasile che parteciperà all'Olimpiade di Tokyo. Un impegno che potrebbe lasciar fuori il ragazzo fino a ridosso dell'inizio della stagione ...Nazionale: convocati Karsdorp, Kluivert e, tuttavia, il pensiero del derby resta offuscato da José Mourinho . In città è spuntata una via dedicata al portoghese , il cui volto, ...ROMA - Roger Ibanez che è stato chiamato nella selezione del Brasile che parteciperà all'Olimpiade di Tokyo. Un impegno che potrebbe lasciar fuori il ragazzo fino a ridosso dell’inizio della stagione ...Tutte le notizie della giornata giallorossa in un clic PRIMA SQUADRA – Karsdorp tra i pre-convocati dell’Olanda per Euro2020 (FOTO). Roma-Lazio, arbitra Pairetto. Aureliano al Var. El Shaarawy acquist ...