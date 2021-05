Roma, i cinema riaprono in versione ‘total relax’: UCI inaugura le nuove sale Luxe Maximo (Di venerdì 14 maggio 2021) UCI cinemas è lieta di annunciare che a partire dal prossimo 20 maggio le sale riapriranno al pubblico con la ripresa delle proiezioni. UCI cinemas coglie questa occasione per dare nuovamente il bentornato ai clienti affezionati e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione durante questo lungo periodo difficile. UCI Luxe Maximo Quella di UCI Luxe Maximo, Il primo nella capitale, sarà invece una nuovissima apertura e offrirà agli spettatori un’esperienza cinematografica di lusso, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione presenti in tutte le sue 7 sale, alla straordinaria qualità delle proiezioni e delle offerte e alla nuovissima sala iSense, dotata di proiettore 4K Laser e sistema audio Dolby Atmos®. UCI ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) UCIs è lieta di annunciare che a partire dal prossimo 20 maggio leriapriranno al pubblico con la ripresa delle proiezioni. UCIs coglie questa occasione per dare nuovamente il bentornato ai clienti affezionati e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione durante questo lungo periodo difficile. UCIQuella di UCI, Il primo nella capitale, sarà invece una nuovissima apertura e offrirà agli spettatori un’esperienzatografica di lusso, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione presenti in tutte le sue 7, alla straordinaria qualità delle proiezioni e delle offerte e alla nuovissima sala iSense, dotata di proiettore 4K Laser e sistema audio Dolby Atmos®. UCI ...

