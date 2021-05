Roma: donna stuprata nella mensa scolastica, mentre i bambini erano in classe (Di venerdì 14 maggio 2021) In un istituto scolastico della Capitale, la cuoca della mensa è stata stuprata mentre nelle aule si stavano svolgendo le lezioni. Getty Immages/Marco Di LauroOrrore nella Capitale. In un istituto scolastico situato al Torrino, nella periferia Sud di Roma, la cuoca della mensa è stata stuprata durante l’orario di svolgimento delle lezioni. erano le dieci del mattino e la donna – riporta Leggo – era intenta nella preparazione dei pasti per gli alunni della scuola quando uno sconosciuto si è introdotto nella cucina e l’ha aggredita. L’uomo ha colto la donna di sorpresa, l’ha minacciata con un coltello – presumibilmente preso dalla cucina stessa – l’ha derubata e poi l’ha ... Leggi su formatonews (Di venerdì 14 maggio 2021) In un istituto scolastico della Capitale, la cuoca dellaè statanelle aule si stavano svolgendo le lezioni. Getty Immages/Marco Di LauroOrroreCapitale. In un istituto scolastico situato al Torrino,periferia Sud di, la cuoca dellaè statadurante l’orario di svolgimento delle lezioni.le dieci del mattino e la– riporta Leggo – era intentapreparazione dei pasti per gli alunni della scuola quando uno sconosciuto si è introdottocucina e l’ha aggredita. L’uomo ha colto ladi sorpresa, l’ha minacciata con un coltello – presumibilmente preso dalla cucina stessa – l’ha derubata e poi l’ha ...

