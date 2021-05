Roma | cinghiali scippano donna nel parcheggio del supermercato – Video

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Inseguita, accerchiata e attaccata in unda un gruppo di. Il, condiviso su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas, riprende unain unde Le Rughe, zona commerciale diNord: in mano ha alcuni sacchetti, presumibilmente della spesa, ed è a quelli che punta il gruppetto diche, senza alcun timore, la avvicina e poi gliene strappa uno di mano. Il piccolo “branco” è formato da quattro esemplari adulti e due cuccioli: avvistamento per nulla inusuale in zona, che riaccende il dibattito sulla presenza degli ungulati in città. Le segnalazioni sulla presenza di gruppi disono infatti frequenti, spedizioni che mirano principalmente ai cassonetti della spazzatura per recuperare ...