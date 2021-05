Roma, choc ai Colli Albani: giovane violentato da due 'amici' dopo aver preso la 'droga dello stupro' (Di venerdì 14 maggio 2021) Come nell'omicidio di Luca Varani nel 2016, avevano drogato e stordito con la 'droga dello stupro' un loro conoscente per violentarlo e seviziarlo. Non solo. dopo la violenza lo hanno abbandonato ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Come nell'omicidio di Luca Varani nel 2016, avevanoto e stordito con la '' un loro conoscente per violentarlo e seviziarlo. Non solo.la violenza lo hanno abbandonato ...

Advertising

infoitinterno : Roma choc | va a cena da due amici e viene drogato e violentato ' Lasciato sanguinante in strada' - infoitinterno : Drogato e violentato da due amici: choc a Roma - Bordoni_Roma : ?? ALLARME #sicurezza A ROMA Ieri la cuoca della scuola Santa Chiara al #Torrino è stata aggredita, derubata e viole… - Fabio_DAmico50 : @riccardovincen3 Sic stantibus rebus, per il PD si profila una Caporetto a Roma e, di conseguenza, nel paese. Secon… - eowyn962010 : RT @noitre32: ROMA CHOC : cuoca stuprata nella mensa della scuola e rinchiusa in uno stanzino. Ora é caccia all´aggressore. UNO STRANIERO… -