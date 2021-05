Roberto Angelini, il musicista di Propaganda Live multato per lavoro nero: “Sono stato tradito da un’amica” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere. Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena scoperto di essere stato denunciato da un’‘amica’ alla guardia di finanza”. Così inizia lo sfogo su Facebook di Roberto Angiolini, il front man della resident band di Propaganda Live (La7), multato per 15mila euro per lavoro nero. “Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare al massimo il ricorso alla cassa integrazione per i miei 10 dipendenti (visti i tempi biblici). Ho comprato un furgoncino per le consegne e fatto lavorare amici che avevano bisogno” racconta il musicista e ristoratore Roberto Angelini nel post social. “Mi ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) “Questa non è la faccia delche siete abituati a conoscere. Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena scoperto di esseredenunciato da un’‘amica’ alla guardia di finanza”. Così inizia lo sfogo su Facebook diAngiolini, il front man della resident band di(La7),per 15mila euro per. “Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare al massimo il ricorso alla cassa integrazione per i miei 10 dipendenti (visti i tempi biblici). Ho comprato un furgoncino per le consegne e fatto lavorare amici che avevano bisogno” racconta ile ristoratorenel post social. “Mi ...

