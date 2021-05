Roberto Angelini, guai per il musicista di Propaganda Live (Di venerdì 14 maggio 2021) Roberto Angelini, fu Facebook ha raccontato che è costretto a pagare 15.000 euro a causa del tradimento di un’amica Foto FacebookA dare la notizia è il diretto interessato, il musicista della Propaganda band Roberto Angelini. Sul Facebook si è sfogato con quanto successo, con un’amica che gli ha causato una multa di 15.000 euro per una denuncia alla Guardia di Finanza. La delusione e le lacrime (dalla foto che ha pubblicato è evidente che ha gli occhi lucidi ed è chiara la delusione in volto, nonostante la mascherina) non sono tanto per i soldi che dovrà sborsare ma per il tradimento subito. Il musicista è anche un ristoratore e come tanti imprenditori in questo settore ha fatto tanti sacrifici per non andare a fondo in un periodo così difficile. Ha ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021), fu Facebook ha raccontato che è costretto a pagare 15.000 euro a causa del tradimento di un’amica Foto FacebookA dare la notizia è il diretto interessato, ildellaband. Sul Facebook si è sfogato con quanto successo, con un’amica che gli ha causato una multa di 15.000 euro per una denuncia alla Guardia di Finanza. La delusione e le lacrime (dalla foto che ha pubblicato è evidente che ha gli occhi lucidi ed è chiara la delusione in volto, nonostante la mascherina) non sono tanto per i soldi che dovrà sborsare ma per il tradimento subito. Ilè anche un ristoratore e come tanti imprenditori in questo settore ha fatto tanti sacrifici per non andare a fondo in un periodo così difficile. Ha ...

