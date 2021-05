Robert De Niro | infortunio durante le riprese di “Killers of the Flower Moon”

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Ci sono tre modi di fare le cose: il modo giusto, il modo sbagliato e a mio modo!” , diceva Rober denel film casinò. Questa volta l’ha fatto in modo sbagliato. Secondo quanto riferito,Desi è infortunato alla gambalediof the, il film di prossima uscita di Martin Scorsese. Cosa è successo aDe? TMZ ha riferito che l’attore è diretto a casa a New York per una una gamba per procurato mentre era impegnato in Oklahoma per il nuovo film di Martin Scorsese, dove il film è attualmente in fase di ripresa. Deadline e variety hanno confermato la notizia. L’incidente L’incidente non è accaduto sul set o ...

