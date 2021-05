Ritorno al futuro elettrico | le auto nacquero a batterie

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il primo concessionario dimobili, apparso nel 1896 negli Stati Uniti, vendeva solo veicoli elettrici. La benzina, un sottoprodotto della raffinazione del petrolio usato come combustibile per le lampade, non la si poteva adoperare per questo impiego perché troppo volatile e puzzolente. Serviva solo come smacchiatore.