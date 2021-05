Ritorna Demme | due ballottaggi per Gattuso Il tecnico vuole solo una cosa

(Di venerdì 14 maggio 2021) Vincere è questo l’unico obiettivo che ha il Napoli che gioca domenica 16 maggio 2021 alle 12.30 con la Fiorentina. Gennaroè iper concentrato e chiede lo stesso ai suoi uomini. Mancano 180 minuti alla fine della stagione ed il traguardo Champions League è veramente ad un passo. Il Napoli si gioca le chance di partecipare all’Europa dei grandi ed il prossimo turno sembra essere decisivo, anche perché sabato andrà in scena Juventus-Inter. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto, ma dalle parti di Milano fanno sapere che Antonio Conte non voglia mollare assolutamente nulla, soprattutto contro la sua ex squadra che lo ha scaricato.titolare con la FiorentinaNapoli: la formazione anti Fiorentina Intantosembra avere già in mente la formazione che sfiderà la Fiorentina nella prossima giornata di campionato. Il ...

NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz,, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.?? Dove vedere la partita del Napoli in tv e in streaming ...... Meret; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo;, Ruiz (dal 81' Bakayoko); Insigne, Zielinski (... 64'in vantaggio la squadra ospite: Venuti si fa perdonare per l'errore in marcatura nel ...Demme tornerà dal 1' contro la Fiorentina. Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il Napoli potrà contare nuovamente su Diego Demme contro la Fiorentina. Dopo essere entrato a partit ...La vittoria azzurra degli uomini di Gattuso contro lo Spezia è una fondamentale prova Champions League. 1-4 per il Napoli.