Risultati Internazionali di tennis | Nadal ok | Sonego non gioca

(Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA - La pioggia ferma nel pomeriggio glid'Italia didi Roma, nel giorno dei quarti di finale: non inizia neanche il tanto atteso match tra l'ultimo italiano ancora in corsa, ...

Advertising

zazoomblog : Internazionali d’Italia 2021 risultati femminili 14 maggio: in semifinale Gauff Pliskova e Martic -… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Ecco quando verranno recuperati i match ???????? #EurosportTENNIS | #IBI21 - Eurosport_IT : Ecco quando verranno recuperati i match ???????? #EurosportTENNIS | #IBI21 - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Internazionali, Opelka batte Delbonis e va in semifinale ?? Il programma di oggi ?? - Iappino2 : RT @SkySport: ?? Internazionali, Nadal batte Zverev: gli highlights ?? Il programma di oggi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Internazionali

Sky Sport

ROMA - La pioggia ferma nel pomeriggio glid'Italia di tennis di Roma, nel giorno dei quarti di finale: non inizia neanche il tanto atteso match tra l'ultimo italiano ancora in corsa, Lorenzo Sonego , e il russo Andrey Rublev . ...... pur risentendo - si legge in una nota del gruppo - ancora degli impatti della pandemia I...settimanale alla Borsa per essere aggiornati su quanto accade sui principali mercati...«Il rinvio a giudizio del senatore Salvini avrebbe comportato l’incriminazione dell’ex premier Conte e dei ministri dell’epoca Di Maio e Toninelli, perché erano tutti d’accordo sulla redistribuzione d ...Il torneo degli Internazionali d'Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. T ...