(Di venerdì 14 maggio 2021) Quanto ci apprestiamo ad anticipare, sarebbero le ‘ultimissime’ novità interne all’atteso Dl Sostegni Bis da 40 miliardi, sul quale il Consiglio dei ministri si riunirà lunedì oprossimo. Ricordiamo che 5 mld intorno a questo nuovo Dl sono destinati agli investimenti fuori dal Pnrr del 2021. Ma entriamo nel merito delle proposte per capire chi e come potrà contare su un aiuto per ripartire in coincidenza della stagione estiva. Dl Sostegni Bis: circa 18 i miliardi destinati ai, che prevede due tempi di intervento Con l’acconto in automatico, ed il conguaglio sulla base delle perdite effettive a fine anno,lo lo schema relativo aiin due tempi che di fatto, comporterebbe un aumento della spesa, passando dai previsti 14 a circa 18 miliardi di euro. Per la copertura l’esecutivo andrà a ‘pescare’ ...

Advertising

italiaserait : Ristori, lavoro, liquidità e bonus vacanze: ecco 40 mld dal Dl Sostegno Bis, al varo entro martedì - SamueleMartini1 : @HuffPostItalia Fa piacere che anche le autorità Italiane iniziano ad usare la mano pesante..si può vivere anche d… - Giordy39221323 : @HuffPostItalia Addirittura in lacrime, poi però si ci lamenta dell’ evasione,del lavoro in nero e di ristori insuf… - StellaSirio60 : @Smartitina @_MssSlytherin @UConfucio @fanpage risolto quasi esclusivamente con il lockdown che, essendo la loro un… - Franco_captain6 : @micia274 @NicolaPelleg89 @uraniopovero_ @tinafede73 @fanpage HAHAHAHAHAHAH, hanno dato un miseria coi ristori, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori lavoro

Diritto Bancario

... "sollecitiamo il Governo a definire al più presto un quadro di regole e un piano die ... di sport e, questione da tenere ben presente, di tanti posti di". Da lunedì 17 maggio, alle 6.45,...... quella che crea posti diper persone in difficoltà. Rabbia che non avevo mai visto in lui, ... risalgono terapie intensive ma non in Regione Emilia - Romagna in pressing sull'Ue per i...TOLENTINO - I carabinieri hanno contestato diverse irregolarità: dalla tracciabilità dei prodotti (sequestrati 150 chili di cibo) a violazioni delle norme igieniche e sanitarie. Trovati anche 4 lavora ...FIUMICINO - Parte ufficialmente la nuova stagione balneare e l'amministrazione comunale spera possa essere un'occasione, per il territorio, di respirare una boccata d'ossigeno dopo i difficili mesi tr ...