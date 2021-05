Ripartono i treni della Transiberiana d’Italia dopo lo stop per il covid (Di venerdì 14 maggio 2021) dopo lo stop forzato dall’ottobre scorso, dovuto alla pandemia, Ripartono i treni della Transiberiana d’Italia. I convogli storici sulla ferrovia Sulmona-Carpinone-Isernia saranno di nuovo in viaggio dal 19 giugno con un calendario che proseguirà ogni fine settimana per tutta l’estate.I treni della Fondazione Fs e dell’associazione Le Rotaie saranno di nuovo attivi con una novità: grazie al riconoscimento ottenuto con il patrocinio del Parco nazione della Maiella, del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Riserva Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, la ferrovia utilizzerà un nuovo nome, la “Ferrovia dei Parchi”, “volta a sottolineare l’elemento identificativo più importante a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021)loforzato dall’ottobre scorso, dovuto alla pandemia,. I convogli storici sulla ferrovia Sulmona-Carpinone-Isernia saranno di nuovo in viaggio dal 19 giugno con un calendario che proseguirà ogni fine settimana per tutta l’estate.IFondazione Fs e dell’associazione Le Rotaie saranno di nuovo attivi con una novità: grazie al riconoscimento ottenuto con il patrocinio del Parco nazioneMaiella, del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise eRiserva Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, la ferrovia utilizzerà un nuovo nome, la “Ferrovia dei Parchi”, “volta a sottolineare l’elemento identificativo più importante a ...

Riparte anche la Transiberiana d'Italia dopo lo stop a causa del covid

Dopo lo stop forzato dall'ottobre scorso, dovuto alla pandemia, ripartono i treni della Transiberiana d'Italia. I convogli storici sulla ferrovia Sulmona - Carpinone - Isernia saranno di nuovo in viaggio dal 19 giugno con un calendario che proseguirà ogni fine ...

