Rinnovo Ranieri | Ferrero prende tempo | la situazione

(Di venerdì 14 maggio 2021) Continua l’attesa per ildi Claudio: il tecnico aspetta la prima offerta ufficiale da Massimo. Il presidente della SampdoriaClaudioaspetta, Massimo. Questa, per il momento, larelativa aldi contratto del tecnico della Sampdoria. E più passano i giorni più lo scenario legato alsi fa complicato. Il tecnico è stato chiaro: vuole avere una proposta e discuterla entro la fine della stagione. Dentro o fuori, nessun tira e molla. Il presidente, al netto delle belle parole spese pere alla dichiarata volontà di voler continuare con lui anche nella ...

Advertising

pasafab : @zarcozilesi Il primo anno con “il mio calcio” però lo fece bene, e la difesa era alta pure lì. Con Ranieri cercava… - MomentiCalcio : Sampdoria: Resta in forte dubbio il rinnovo di Claudio Ranieri con il club blucerchiato - lubacicce : RT @TuttoSampdoria: Mister Ranieri: 'Mi preoccupa il futuro di questa società, manca visione convincente'. Da Gennaio diciamo che il rinn… - TuttoSampdoria : Mister Ranieri: 'Mi preoccupa il futuro di questa società, manca visione convincente'. Da Gennaio diciamo che il… - infoitsport : Rinnovo Ranieri, undici giorni per decidere: il tecnico chiede chiarezza -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Ranieri

Calcio News 24

Italiano, osservato speciale dalla tribuna da Ferrero che lo tiene in alta considerazione in caso di mancatodi, è tarantolato. Sprona i suoi, fa entrare Estevez e Agudelo per ...... Quaderni della Fondazionedi Sorbello, Bologna, Pendragon, 2020. Interverranno: Laura ... L'offerta libera corrisposta dai frequentatori di Salaborsa viene destinata aldelle collezioni ...Federico Bernardeschi compie un grandissimo gesto da campione: con la sua raccolta fondi elargita una grande donazione al Gradenigo di Torino Grandissima iniziativa di Federico Bernardeschi.... Rezza: ...Continua l’attesa per il rinnovo di Claudio Ranieri: il tecnico aspetta la prima offerta ufficiale da Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria prende tempo Claudio Ranieri aspetta, Massimo Ferre ...