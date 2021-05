Rinnovo Dybala in bilico, tutto dipende dal finale di stagione della Juve (Di venerdì 14 maggio 2021) Dybala a rischio: impossibile possa succedere con la Juve in Europa League. Il futuro dell’argentino è in bilico Come scrive La Gazzetta dello Sport Paulo Dybala è il giocatore il cui futuro sarà maggiormente determinato dal finale di stagione della Juventus. Con i bianconeri in Europa League è impossibile che il club bianconero possa offrire al giocatore il Rinnovo al rialzo che lui chiede. Tra l’altro i contato con l’entourage della Joya sono praticamente nulli da settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)a rischio: impossibile possa succedere con lain Europa League. Il futuro dell’argentino è inCome scrive La Gazzetta dello Sport Pauloè il giocatore il cui futuro sarà maggiormente determinato daldintus. Con i bianconeri in Europa League è impossibile che il club bianconero possa offrire al giocatore ilal rialzo che lui chiede. Tra l’altro i contato con l’entourageJoya sono praticamente nulli da settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Dybala a rischio: impossibile succeda con la Juve in Europa League - junews24com : Dybala a rischio: impossibile succeda con la Juve in Europa League - - infoitsport : Juve-Dybala, le ultime sul rinnovo dopo il gol numero 100 - hbk_89 : RT @SCUtweet: #Dybala SKY Sport ?? Nessun passo avanti per il rinnovo di contratto. Ad oggi, una trattativa vera e propria non esiste???? - SCUtweet : #Dybala SKY Sport ?? Nessun passo avanti per il rinnovo di contratto. Ad oggi, una trattativa vera e propria non esiste???? -