Ricorso Schwazer | anche il tribunale federale svizzero dice no

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha chiuso il caso. E' arrivato un no alla richiesta di riapertura del processo sportivo e la sospensiva della squalifica di 8 anni comminata dal Tas nell'agosto ...

La sentenza ? Dopo l'ordinanza del gip di Bolzano che lo aveva scagionato dalle accuse di doping sottolineando presunte scorrettezze della federazione mondiale e della Wada,si era rivolto ...Ormai è chiaro che la giudice Christina Kiss non ha potuto giudicare inammissibile ilpresentato da Alexalla Corte federale svizzera . Ed è bastato questo a mandare in tilt Losanna :...Caso Schwazer tra colpi bassi, decisioni assurde, gaffe: il verdetto del Tribunale federale sulla sospensione della squalifica si fa attendere ma inatanto..09/05/2021 - Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha respinto il ricorso di Alex Schwazer sul caso che ha portato alla sua squalifica doping, in un nuovo arbitrato che lo vedeva opposto alla ...