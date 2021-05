Riapertura dei centri commerciali nel weekend per la ripresa del Paese (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono questi giorni di grande fermento nel Paese, le aperture che progressivamente stanno interessando diverse categorie di esercizi stanno ridando speranza a tanti lavoratori e un po’ di respiro anche ai cittadini che per mesi hanno vissuto diverse limitazioni. Tuttavia, tra le riaperture programmate non si trova quella dei centri commerciali nel week-end. L’introduzione di misure restrittive meno rigide e le prime riaperture – iniziate lunedì 26 aprile - hanno permesso a numerosi imprenditori di tirare un sospiro di sollievo. Dall’altro lato, molti sono rimasti delusi, non comprendendo le ragioni di queste chiusure forzate: molti negozianti hanno rivendicato la sicurezza dei centri commerciali e denunciato le sostanziose perdite. Sono inoltre evidenti alcune distonie e disparità rispetto ad altre ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono questi giorni di grande fermento nel, le aperture che progressivamente stanno interessando diverse categorie di esercizi stanno ridando speranza a tanti lavoratori e un po’ di respiro anche ai cittadini che per mesi hanno vissuto diverse limitazioni. Tuttavia, tra le riaperture programmate non si trova quella deinel week-end. L’introduzione di misure restrittive meno rigide e le prime riaperture – iniziate lunedì 26 aprile - hanno permesso a numerosi imprenditori di tirare un sospiro di sollievo. Dall’altro lato, molti sono rimasti delusi, non comprendendo le ragioni di queste chiusure forzate: molti negozianti hanno rivendicato la sicurezza deie denunciato le sostanziose perdite. Sono inoltre evidenti alcune distonie e disparità rispetto ad altre ...

