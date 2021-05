Riaffiora Curon | il paese sommerso dal Lago di Resia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Aldi, in Trentino, sono in corso lavori di manutenzione. Il livello dell’acqua, infatti, è stato abbassato e sono cosìti i resti del paesinonel 1950. Ilè conosciuto da tempo per il campanile unico ad emergere, isolato tra le acque del. Tra il 1949 e il 1950, la Montedison, noto gruppo industriale e finanziario italiano, crea il bacino artificiale deldiper la produzione di energia elettrica. Per la realizzazione della mega opera il vecchiodicon le sue 163 case fu allagato. Il Campanile è l’unico stabile rimasto visibile negli anni. Con l’abbassamento del livello dell’acqua però èto il paesino di ...

Per la realizzazione della mega opera il vecchio paese dicon le sue 163 case fu allagato. L'unico edificio rimasto in piedi è il campanile della chiesa di Sant'Anna. "Il lago di Resia - spiega ...Per la realizzazione della mega opera il vecchio paese dicon le sue 163 case fu allagato. L'unico edificio rimasto in piedi è il campanile della chiesa di Sant'Anna. 'Il lago di Resia - spiega ...Da 70 anni il villaggio vegeta sotto le acque del lago di Resia, i cui livelli sono stati ora abbassati per lavori di manutenzione al bacino idroelettrico ...Il livello dell'acqua è stato abbassato e sono così riaffiorati i resti del paesino sommerso nel 1950. Il lago è conosciuto da tempo per il campanile che, isolato tra le gelide acque del Lago di Resia ...