Returnal per PS5 e la questione salvataggi | Housemarque cerca una soluzione ma la strada è impervia

Lo sviluppatore Housemarque ha detto che sta cercando di rispondere alle lamentele sull'incapacità di Returnal di salvare nel mezzo di una partita, stando a quanto riferito da Axios Gaming. Il business developer and marketing director Mikael Havari ha detto ad Axios Gaming che il team sta studiando quali opzioni ci sono per implementare un sistema di salvataggio nel design rogue-like di Returnal. "È qualcosa che stiamo cercando di far uscire il prima possibile", ha detto Havari, aggiungendo che il feedback sulla difficoltà di Returnal e sulla mancanza della funzione di salvataggio è stato ascoltato.

