Resident Evil Village delude in Giappone: le vendite fisiche di lancio sono tra le peggiori nella storia della serie (Di venerdì 14 maggio 2021) Le vendite fisiche della prima settimana di Resident Evil Village sono state le peggiori della serie in Giappone in quasi due decenni. Gli ultimi dati di vendita di Famitsu mostrano che le versioni PS4 e PS5 del gioco combinate hanno venduto 149.884 unità nella prima settimana in Giappone, dato significativamente inferiore alle 231.188 di Resident Evil 7: Biohazard nel 2017. Come mostrato dai dati storici di vendita, per un un weekend di apertura peggiore bisogna risalire all'originale Resident Evil su PlayStation (che ha venduto 148.904 copie) e a Resident Evil 4 (che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Leprima settimana distate leinin quasi due decenni. Gli ultimi dati di vendita di Famitsu mostrano che le versioni PS4 e PS5 del gioco combinate hanno venduto 149.884 unitàprima settimana in, dato significativamente inferiore alle 231.188 di7: Biohazard nel 2017. Come mostrato dai dati storici di vendita, per un un weekend di apertura peggiore bisogna risalire all'originalesu PlayStation (che ha venduto 148.904 copie) e a4 (che ...

Advertising

Rakin : RESIDENT EVIL VILLAGE VAMO DALE DALE DALE DALE - swingovercreek : immagina chiamare tua figlia nemesi e non pensare al nemesi di resident evil ogni volta. - cestlavje : Buongiorno moots? Adesso che ho finito il gameplay di resident evil non so più cosa fare la mattina?? - WS_Dimitrescu : @peterjordan100 Mutamiceto Megamiceto Resident Evil Village???? - xingqiutale : ho appena finito di vedere il gameplay di resident evil village... bello bello però devo ancora assimilare tutto do… -