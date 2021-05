Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua a migliorare la situazione legata alla pandemia di Covid nel nostro paese. L'Rt infatti anche questa settimana è in calo, a quota0,86, merito delle restrizioni e dell'efficacia della campagna vaccinale che ha raggiunto quasi il 30% della popolazione tra prima e seconda dose. Questo comporta una sostanziale stabilità della situazione, con l'Italia praticamente tutta gialla. Solo la Valle d'Aosta rischia di restare in zona arancione. zona BIANCA: nessuna zona ROSSA RAFFORZATO: nessuna zona ROSSA: nessuna zona arancione SCURO Nessuna zona arancione: Valle d'Aosta zona gialla Abruzzo Calabria Basilicata Puglia Sardegna Sicilia Prov. Bolzano Prov. ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua a migliorare la situazione legata alla pandemia di Covid nel nostro paese. L'Rt infatti anche questa settimana è in calo, a quota0,86, merito delle restrizioni e dell'efficacia della campagna vaccinale che ha raggiunto quasi il 30% della popolazione tra prima e seconda dose. Questo comporta una sostanziale stabilità della situazione, con l'praticamente tutta. Solo la Valle d'Aosta rischia di restare inBIANCA: nessunaROSSA RAFFORZATO: nessunaROSSA: nessunaSCURO Nessuna: Valle d'AostaAbruzzo Calabria Basilicata Puglia Sardegna Sicilia Prov. Bolzano Prov. ...

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - rtl1025 : ?? Nessuna #Regione è classificata a #rischio alto per la terza settimana consecutiva. E' quanto emerge dai dati del… - IsraelinItaly : Siamo qui da 3000 anni e siamo qui per restare. I terroristi che cercano di far precipitare la regione nella viole… - BimbaZen : RT @ailgamar: - Per il covid cosa fate? È sicuro? Avete avuto casi? Posso venire senza rischiare? Risposte pensate. a) Abbiamo boccette di… - loriana34406751 : Dove non arriva un sindaco, @virginiaraggi, dovrebbe intervenire la Regione e chi è pres. di @RegioneLazio?… -