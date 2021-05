Recovery plan, lo studio del Censis: “Gli italiani temono le lobby e la burocrazia” (Di venerdì 14 maggio 2021) Uno studio realizzato dal Censis in collaborazione con Accredia, l’Ente unico nazionale di accreditamento, svela le preoccupazioni degli italiani di fronte alla possibilità che non si riesca ad attuare il Recovery plan. A causa di impedimenti e ostacoli tutti “nostri”, una volta ricevuti i lauti finanziamenti europei. Fondi per 248 miliardi: occasione irripetibile La sfida per l’Italia è a impiegare presto e bene risorse straordinarie, dovute alle conseguenze del Covid, che non ricapiteranno mai più. Come è noto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) affiderà al nostro Paese 191 miliardi di euro, a cui se ne aggiungeranno altri per intervento diretto dello Stato italiano. Secondo quanto dichiarato alla Camera dal premier Draghi, alla fine saranno complessivamente 248 i miliardi che l’Italia ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 maggio 2021) Unorealizzato dalin collaborazione con Accredia, l’Ente unico nazionale di accreditamento, svela le preoccupazioni deglidi fronte alla possibilità che non si riesca ad attuare il. A causa di impedimenti e ostacoli tutti “nostri”, una volta ricevuti i lauti finanziamenti europei. Fondi per 248 miliardi: occasione irripetibile La sfida per l’Italia è a impiegare presto e bene risorse straordinarie, dovute alle conseguenze del Covid, che non ricapiteranno mai più. Come è noto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) affiderà al nostro Paese 191 miliardi di euro, a cui se ne aggiungeranno altri per intervento diretto dello Stato italiano. Secondo quanto dichiarato alla Camera dal premier Draghi, alla fine saranno complessivamente 248 i miliardi che l’Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Belletti: "Finalmente l'emergenza demografica è una priorità per tutti" ...consapevolezza ormai consolidata della centralità della famiglia e della natalità in chi ha la responsabilità di guidare il Paese in questa difficile transizione verso il futuroche è il Recovery Plan ...

Giustizia tributaria: la riforma nel Piano di ripresa e resilienza Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), approvato dal Parlamento lo scorso 27 aprile, rappresenta per l'Italia un'opportunità di reazione alla crisi pandemica. Il Recovery plan contiene, infatti, programmi di sviluppo di portata e ambizione inedite, articolati in 6 macro "missioni" (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e ...

Recovery plan, che fine ha fatto la sanità pubblica? left Fincantieri, risultati primo trimestre 2021, ricavi 1,4 miliardi (+9,1%) - Bono: "Azienda in salute" Roma - Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2021. A ma ...

Cingolani: “La transizione ecologica sarà una maratona di 30 anni” “La transizione ecologica che si svilupperà nei prossimi trent’anni sarà una maratona, non uno sprint. Il Recovery Plan non è la soluzione, serve solo ad immettere risorse e partire bene”. E’ quanto h ...

