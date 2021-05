Real Madrid, dalla Spagna: Zidane lascerà la panchina dei blancos a fine stagione (Di venerdì 14 maggio 2021) Il futuro della panchina del Real Madrid sembra essere sempre più incerto, infatti, stando a quanto riportato da ‘TeleMadrid’ Zinedine Zidane lascerà la guida dei blancos al termine di questa stagione indipendentemente dal fatto che vinca o meno la Liga. La decisione dell’allenatore francese sarebbe già stata presa da mesi, anche se alle recenti domande dei giornalisti ha risposto in maniera enigmatica. L’addio di Zidane sarebbe dovuto alla sua stanchezza fisica e mentale, ma vorrebbe salutare il Real vincendo il secondo campionato consecutivo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Il futuro delladelsembra essere sempre più incerto, infatti, stando a quanto riportato da ‘Tele’ Zinedinela guida deial termine di questaindipendentemente dal fatto che vinca o meno la Liga. La decisione dell’allenatore francese sarebbe già stata presa da mesi, anche se alle recenti domande dei giornalisti ha risposto in maniera enigmatica. L’addio disarebbe dovuto alla sua stanchezza fisica e mentale, ma vorrebbe salutare ilvincendo il secondo campionato consecutivo. SportFace.

