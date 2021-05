Rcs-Blackstone, l’arbitrato dà ragione agli americani (Di venerdì 14 maggio 2021) È uscito in queste ore il lodo arbitrale definitivo che ha rigettato tutte le istanze di Rcs nei confronti del fondo Blackstone. Ora il fondo potrà riaprire la causa in corso negli Usa, sospesa proprio in virtù dell’arbitrato. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 14 maggio 2021) È uscito in queste ore il lodo arbitrale definitivo che ha rigettato tutte le istanze di Rcs nei confronti del fondo. Ora il fondo potrà riaprire la causa in corso negli Usa, sospesa proprio in virtù del

Advertising

fisco24_info : Rcs-Blackstone, l’arbitrato dà ragione agli americani: È uscito in queste ore il lodo arbitrale definitivo che ha r… - LaStampa : Rcs, gli arbitri danno ragione a Blackstone: nessuna irregolarità nella vendita della sede - DonovanFlash : @giaestrismo @apuntobracco @ciccionocera00s Si ma RCS dove li trova 600mln? Se perdono la causa Cairo è comunque fo… - apuntobracco : @ciccionocera00s Oggi semplicemente gli hanno 'detto' che le sue richieste non sono lecite. Ora però si va a New Yo… - IlMontanari : Nacque tutto da qua... #rcs #Cairo #blackstone -