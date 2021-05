Ravezzani: “Gli ultras della Fiorentina hanno detto alla squadra di far vincere il Napoli” (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “ Mi hanno riferito che gli ultras della Fiorentina molto presenti e vicini alla squadra hanno detto o diranno alla squadra di fare col Napoli una gara ‘al minimo indispensabile’ per non consentire alla Juve di raggiungere la Champions. E’ un po’ come la situazione alla Lazio-Inter di qualche anno fa per evitare lo scudetto alla Roma. Quindi, se la Fiorentina dovesse contribuire a far un dispetto alla Juve, gli ultras non sarebbero esattamente ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabio, direttore di Telelombardia, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “ Miriferito che glimolto presenti e vicinio dirannodi fare coluna gara ‘al minimo indispensabile’ per non consentireJuve di raggiungere la Champions. E’ un po’ come la situazioneLazio-Inter di qualche anno fa per evitare lo scuRoma. Quindi, se ladovesse contribuire a far un dispettoJuve, glinon sarebbero esattamente ...

Advertising

Olimpia07522322 : RT @RaffaeleDeSa: #FiorentinaNapoli - A 'Radio Punto Nuovo' Ravezzani afferma: 'Gli ultras della #Fiorentina non sarebbero dispiaciuti da u… - RaffaeleDeSa : #FiorentinaNapoli - A 'Radio Punto Nuovo' Ravezzani afferma: 'Gli ultras della #Fiorentina non sarebbero dispiaciut… - persemprecalcio : ??? Fabio Ravezzani, direttore di @TelelombardiaTV, è intervenuto a @radiopuntonuovo: ecco le sue parole in merito a… - danisailor7 : RT @PSaltato: Vorrei chiedere al dott. Ravezzani, perché tutti gli opinionisti di Milan e Juventus sono avvocati? Servono? - YanasJe : RT @PSaltato: Vorrei chiedere al dott. Ravezzani, perché tutti gli opinionisti di Milan e Juventus sono avvocati? Servono? -