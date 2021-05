Raoul Bova presidente di giuria al Monte-Carlo Film Festival (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 18° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio si terrà quest’anno dal 31 maggio al 5 giugno nella sede sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Per l’edizione 2021 presiede la giuria l’attore Raoul Bova, Nastro d’Argento speciale nel 2009 per “Sbirri” e il corto “15 seconds”. Accanto a Raoul Bova nella giuria ci saranno Sara Forestier, attrice francese vincitrice di due premi César, Giacomo Ferrara (noto per “Suburra” e “Suburra la serie”), Mario de la Rosa (“Terminator – Destino Oscuro” e “La Casa di Carta“) e Mario Sesti che vanta un curriculum da giornalista, critico cinematografico, regista e curatore della Festa del Cinema di Roma. Raoul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 18°de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio si terrà quest’anno dal 31 maggio al 5 giugno nella sede sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Per l’edizione 2021 presiede lal’attore, Nastro d’Argento speciale nel 2009 per “Sbirri” e il corto “15 seconds”. Accanto anellaci saranno Sara Forestier, attrice francese vincitrice di due premi César, Giacomo Ferrara (noto per “Suburra” e “Suburra la serie”), Mario de la Rosa (“Terminator – Destino Oscuro” e “La Casa di Carta“) e Mario Sesti che vanta un curriculum da giornalista, critico cinematografico, regista e curatore della Festa del Cinema di Roma....

